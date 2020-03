Um prédio devoluto, localizado no centro do Porto, foi destruido por um incêndio que deflagrou na noite passada, segundo declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) da cidade à Lusa.

O alerta foi registado às 23h15 desta terça-feira e não houve registo de vítimas, de acordo com as autoridades. Apesar de o edifício ter ficado totalmente destruído, as restantes habitações não foram afetadas.

O que levou ao deflagrar das chamas ainda é desconhecido. O incêndio foi dado como extinto às 00h57 desta quarta-feira.