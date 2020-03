O diretor clínico do Instituto Português de Oncologia de Lisboa morreu no dia de ontem. João Freire estava no cargo desde dezembro de 2018 e era licenciado em Medicina pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, tendo feito pós-graduação em Cuidados Paliativos, na Católica. Especialista em Oncologia Médica, integrava várias organizações nacionais e estrangeiras.