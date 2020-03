França fez o seu balanço desta terça-feira: nas últimas 24 horas, 240 pessoas morreram vítimas da covid-19. Com estes últimos números, que elevam o número de mortos desde o início da pandemia para 1100, o país torna-se no quinto a ultrapassar a marca dos mil mortos.

Com 2448 novos casos confirmados de segunda para terça-feira, o número de infetados eleva-se para 22.304. Destas, 10.176 estão internadas em hospitais e as restantes a ser tratadas ou a recuperar nas suas residências. Até esta terça-feira, eram 3.281 os pacientes já recuperados.

Numa altura em que no mundo o total de casos desde o início da pandemia se cifra já em 416.327, França é o sétimo país do mundo com maior número de casos positivos - e o quarto da Europa.

Perante isto, o diretor-geral da saúde francês, Jérôme Salomon, anunciou um aumento do número de testes diários 9 mil para 29 mil, já a partir da próxima semana.