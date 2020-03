O Banco Montepio lançou um pacote de medidas com o objetivo de garantir a liquidez imediata para as famílias e empresas e suas clientes, durante o estado de emergência decretado na sequência da pandemia de covid-19.

No caso dos particulares, o Montepio vai permitir aos clientes a possibilidade de duplicarem o plafond da conta ordenado, além da condição normal de que dispõem. Na prática, esta medida permite que o cliente tenha um plafond disponível igual a duas vezes o seu salário. Para isso, os clientes devem solicitar este apoio, para aprovação prévia e com garantia de aprovação rápida pela instituição. A medida permitirá às famílias ter mais dinheiro disponível, em caso de necessidade.

Outra opção, permite aos clientes disponibilizar o aumento do limite do cartão de crédito, por forma a apoiar eventuais necessidades imediatas a que as famílias tenham de atender.

Para as empresas, o Banco Montepio – que já havia aderido à linha covid-19 do Governo – lançou mais uma linha para apoio às micro, pequenas e médias empresas, para gestão de tesouraria e necessidades imediatas e momentâneas. Adicionalmente, a instituição bancária tem as duas linhas de crédito destinadas às necessidades de fundo de maneio (até quatro anos) e necessidades de tesouraria (até três anos), podendo cada empresa financiar-se em 1,5 milhões de euros em cada uma das linhas. A este pacote junta-se também a Conta Acordo, uma linha de crédito dirigida às instituições do setor social.