O PAN questionou o Ministério da Agricultura acerca do acidente na estrada nacional 17-1, entre Miranda do Corvo e Lousã, que decorreu na passada sexta-feira, dia 20 de março e que vitimou centenas de animais. O partido liderado por André Silva quer saber se foi, após o acidente, levantando algum auto de notícia por contraordenação e sobre quais as medidas que serão adotadas para prevenir situações como a que aconteceu, “nomeadamente no que respeita à prestação das autoridades policiais presentes no local”.

“Segundo a informação que obtivemos por diversas vias, o condutor do veículo não ficou ferido, porém os animais que transportava ficaram gravemente feridos e em agonia. Várias pessoas tentaram dar apoio mas a estrada foi fechada. O cenário existente era de muitos animais mortos, mas ainda mais animais em sofrimento”, escreve Inês Sousa Real.

Em comunicado, a líder parlamentar sublinha ainda que “de acordo com os dados disponibilizados por testemunhas no local” houve, para além das mortes, “desrespeito pelo sofrimento animal, como o caso de uma pessoa a pontapear repetidamente um porco, para este não se afastar do local. A deputada do PAN escreve ainda que “tão ou mais grave” foram as cerca de nove horas que os animais tiveram que esperar para ser retirados do local.