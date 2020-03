O músico norte americano Father John Misty disponibilizou no seu Bandcampo o álbum ao vivo Off-Key in Hamburg cujas receitas serão doadas ao MusiCares COVID-19 Relief Fund.

Este fundo, apoiado pela The Recording Academy, irá servir para prestar assistência às pessoas da indústria da música afetadas pelo surto de coronavírus e subsequente cancelamento de vários eventos musicais. Desde concertos em hotéis e bares até aos principais festivais de música, o COVID-19 está a ter um impacto profundo nos eventos de música ao vivo e na comunidade criativa que está por trás de tudo.

Administrado pelo MusiCares, o Fundo COVID-19 será usado para apoiar diretamente aqueles da comunidade musical com maiores necessidades. O MusiCares foi criado pela Recording Academy para proteger a saúde e o bem-estar de todas as pessoas da música – com oferta de programas confidenciais de prevenção, recuperação e emergência para tratar de questões financeiras, médicas e de saúde pessoal.

Father John Misty, nome artístico de Josh Tillman, já atuou por diversas vezes em Portugal, a última visita ao nosso país foi no ano passado, no festival Vodafone Paredes de Coura, onde apresentou o seu mais recente disco, God's Favorite Customer, lançado em 2018.

Off-Key in Hamburg foi gravado ao vivo no Hamburg Elbphilharmonie a 8 de Agosto de 2019 com sua banda de longa data e a Neue Philharmonie de Frankfurt e pode ouvir o disco neste link.