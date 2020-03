Rui Rio abandonou o debate quinzenal com o primeiro-ministro a meio. O presidente do PSD e líder do grupo parlamentar quis dar o exemplo e abandonou a sala depois do presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, ter alertado que estavam deputados a mais no hemiciclo.

Ficou decidido que devido ao coronavírus o debate seria feito com apenas 46 deputados. Perante esta decisão, Rui Rio informou o grupo parlamentar que só poderiam estar 16 deputados sociais-democratas neste debate, mas estavam 36.

Rui Rio acabou por abandonar o plenário e explicou, em conferência de imprensa no final do debate, que tinha de “dar o exemplo” aos seus deputados.

Rui Rio aproveitou para dar um raspanete aos seus deputados: “Tenho de dar o exemplo aos meus próprios deputados. E, portanto, se não saem eles, saio eu. A Assembleia da República deve dar o exemplo e dentro da Assembleia da República o meu grupo parlamentar tem de dar o exemplo também. Para mim isto é sagrado. Não podemos ter um comportamento diferente daquele que estamos a exigir ao povo português”.

O PSD defendeu que a Assembleia da República deve funcionar no regime de Comissão Permanente, ou seja, como acontece, por exemplo durante o período de férias. "Este modo de funcionamento não faz sentido nenhum", disse Rui Rio.