Itália registou mais 743 mortes, do que no último balanço. O país conta já com mais de 69 mil infetados, dos quais 6820 pessoas morreram.

O aumento de número de óbitos, que parecia estar a abrandar o ritmo nos últimos dois dias, voltou assim a acelerar.

Por outro lado, a proteção civil italiana sublinhou acreditar que o ritmo de contágio está a desacelerar.