Um guia online de apoio ao ensino português a quem está no estrangeiro vai ser lançado na plataforma de e-learning, modelo que tem sido utilizado nas últimas semanas entre professores alunos de norte a sul do país devido à interrupção do ano letivo.

"Tendo os professores do EPE [Ensino Português no Estrangeiro] como primeiros destinatários, a formação está também disponível para docentes em geral, fornecendo um apoio à adaptação para a modalidade de ensino 'online' em que primordialmente se desenvolve, no momento, a sua ação", sublinhou o Instituto da Cooperação e da Língua (IC).

O guia vai estar a funcionar a partir desta terça-feira, na plataforma do e-learning do IC, e está categorizado em três partes, com duas horas de duração. Ao todo, são seis horas de trabalho.

Ferramentas usadas nos telemóveis fazem parte dos temas abordados.