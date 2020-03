Os motins numa prisão colombiana desencadeados pelo medo do coronavírus deixou pelo menos 23 presidiários mortos e outros 83 feridos, disse o Ministério da Justiça da Colômbia no domingo. Segundo a ministra da Justiça, Margarita Cabello, houve “uma massiva e criminosa tentativa de escapar” da prisão La Modelo, em Bogotá, a maior e mais sobrelotada prisão do país.