Com os jogos de futebol suspensos por todo o mundo, José Mourinho está a aproveitar a pausa enquanto treinador do Tottenham para ajudar na distribuição de bens essenciais aos mais idosos no Reino Unido, onde o novo coronavírus infectou já mais de 6 mil pessoas e vitimou 335.

Três mulheres que se cruzaram com ele na rua registaram um momento em que Mourinho carrega sacos de compras para entregar a cidadãos que não podem ou aos quais é desaconselhado sair de casa. A fotografia está agora a correr as redes sociais.

My place of birth, Enfield had an extra helper for @age_uk today. Delivering essential goods to the elderly. Nice one, Jose. #THFC pic.twitter.com/fYSxTIOOoK