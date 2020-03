O número de mortes por covid-19 em território europeu ultrapassou as 10 mil nesta segunda-feira. Contabilizando apenas os 12 países europeus com maior número de vítimas mortais registadas até esta segunda-feira (Itália, Espanha, Alemanha, França, Suíça, Reino Unido, Países Baixos, Áustria, Bélgica, Portugal, Suécia e Dinamarca, aqueles cujo número de mortos ultrapassou já as duas dezenas), o número ascende aos 10.109 naquele que é já o continente mais afetado desde o início da pandemia.

Com 184.138 casos já registados (segundo o site agregador worldometer, praticamente metade dos dos 373.885 resultados positivos em todo o mundo), apenas em Itália surgem os primeiros sinais de que esta vaga de contágio poderá ter atingido o pico, depois de por dois dias consecutivos ter havido uma diminuição do número de novos casos.

O número de mortos por país de acordo com os balanços desta segunda-feira:

Itália: 6077; Espanha: 2207; França: 860; Reino Unido: 335; Países Baixos: 213; Alemanha: 118; Suíça: 118; Bélgica: 88; Suécia: 25; Dinamarca: 24; Portugal: 23; Áustria: 21; Grécia: 17; Noruega: 10; Luxemburgo: 8; Polónia: 8; Hungria: 7; Roménia: 7; Irlanda: 6; Albânia: 4; Bulgária: 3; Ucrânia: 3; Sérvia: 2; Andorra: 1; Bósnia: 1; Chipre: 1; Croácia: 1; Finlândia: 1; Islândia: 1; Lituânia: 1; Macedónia do Norte: 1; Moldávia: 1; Montenegro: 1; República Checa: 1; Rússia: 1.

Nota: Há países europeus em que ainda não há registo oficial de mortes por covid-19, que por essa razão não estão incluídos nesta lista.