No sétimo dia de quarentena, o país de nuestros hermanos enfrenta dias negros. Segundo o El País, dados recentes indicam que no espaço de 24 horas morreram mais 394 pessoas em Espanha devido à covid-19. O número total de vítimas mortais sobe, assim, para 1720.

Este sábado, cerca de cinco mil pessoas acusaram positivo para covid-19, a doença provocada pelo novo coronavírus. A rede de saúde (estão a ser usadas a pública e a privada) colapsou devido à sobrelotação e, como resposta a este problema, estão a ser montadas camas de hospitais por todo o país.

A Comunidade de Madrid é a mais atingida por esta pandemia, registando mais de metade das vítimas mortais em Espanha.

O agravamento da situação nos últimos dias levou o Governo de Pedro Sánchez a decidir pedir ao Parlamento o prolongamento do estado de emergência no país por mais 15 dias. O atual período de estado de emergência está em vigor até ao próximo sábado.

“Nestes sete dias vimos como se cumpriram os piores prognósticos e como todos os Governos tomaram medidas extremas. Encaramos uma catástrofe para a qual a humanidade não estava preparada”, disse, no sábado, Pedro Sánchez, presidente do Governo de Espanha.

“Os casos diagnosticados e de falecidos vão aumentar nos próximos dias. Esperam-nos dias muito duros”, acrescentou. “Infelizmente, o pior ainda está para vir”.

Em Itália, o número de mortes continua a aumentar. Num só dia morreram 651 pessoas, elevando o total de mortos para 5476, disseram ontem as autoridades – um aumento de 13,5% que, apesar de tudo, está abaixo do crescimento registado na véspera, quando foram relatadas 793 mortes.

O número total de casos na Itália subiu para 59 138 em relação aos 53 578 anteriores, um aumento de 10,4%, informou a Agência de Proteção Civil. O número representa o menor aumento em termos percentuais desde que o contágio veio à luz no país, em 21 de fevereiro.

Das pessoas originalmente infetadas em todo o país, 7024 tinham recuperado totalmente no domingo, em comparação com 6072 no dia anterior.

Para evitar o contágio com o coronavírus neste país, a Comissão Europeia aprovou hoje uma ajuda estatal a Itália, o país europeu mais afetado pela covid-19, de 50 milhões de euros para apoiar o fabrico imediato de dispositivos médicos como ventiladores e equipamentos de proteção como máscaras.

Já na Alemanha, o porta-voz da chanceler alemã disse que Angela Merkel está em quarentena domiciliária depois de se descobrir que um médico que lhe deu uma vacina acusou ter coronavírus.

Um pouco mais para Leste

A Grécia entrará em isolamento geral “a partir de segunda-feira” de forma a conter a disseminação da doença, anunciou ontem o primeiro-ministro, Kyriakos Mitsotakis. Segundo a Lusa, desde quinta-feira, o número de mortos duplicou neste país, atingindo os 15 óbitos este domingo. Neste país já foram confirmadas 624 pessoas infetadas, numa população com cerca de 11 milhões de habitantes.

No mesmo dia em que Boris Johnson agradeceu a todas pessoas que não visitaram os pais no Dia da Mãe, que se celebrou ontem no Reino Unido, o Governo britânico anunciou mais 48 mortes, elevando o número total para 281. Neste momento, há 5683 casos confirmados no país.

Balanço fora da Europa

A nível mundial, as mortes por covid-19 estão próximas de chegar às 14 mil e o mundo vive numa corrida contra o tempo para conseguir travar a pandemia.

No entanto, no Brasil, o Presidente Bolsonaro parece não estar muito preocupado com a pandemia, depois de ter decretado este fim de semana sem efeito o encerramento dos aeroportos e estradas, medida que tinha sido decidida por vários governos regionais do país com o objetivo de combater o novo coronavírus.

Mas o Presidente brasileiro foi mais longe ao acusar o governador de São Paulo, João Dória, de “lunático”, depois de ter decretado uma quarentena de 15 dias para lidar com o surto. “Para dizer a verdade, é um lunático. Ele está a usar a situação para fazer política. Ele está aproveitando para crescer politicamente”, disse Bolsonaro em entrevista à CNN Brasil.

A verdade é que o Brasil, segundo os últimos dados oficiais, conta já com 18 mortes e 1178 casos confirmados. Refira-se que os traficantes das favelas do Rio de Janeiro decidiram não deixar entrar turistas para travarem a disseminação do vírus.

Ainda no continente sul-americano, a Colômbia registou a primeira morte por covid-19. No entanto, um protesto na cadeia La Modelo devido à falta de proteção contra o vírus provocou a morte a 23 presos. Segundo a ministra da Justiça colombiana, a tentativa de fuga da cadeia provocou ainda 83 feridos, dos quais 32 estão internados no hospital em estado grave.

Em Israel foi registada, também este fim de semana, a primeira vítima de covid-19, um homem de 88 anos, sobrevivente do Holocausto. Não muito longe, a Faixa de Gaza registou também os dois primeiros casos positivos, que vieram do Paquistão. A ONU alerta que a propagação da epidemia neste local pode levar a uma catástrofe.

O continente africano, que foi o último onde a covid-19 chegou, conta já com 40 mortes e os casos positivos já são mais de 1250, distribuídos por 43 países.

Os Estados Unidos – que contam já com 390 mortes e quase 27 mil infetados – anunciaram a autorização para um teste que permite saber resultados em 45 minutos. De acordo com a Efe, que cita um comunicado da Food and Drug Administration (FDA), Alex Azar, secretário de Saúde e Serviços Humanos norte-americano, garante que o teste vai permitir “resultados em questão de horas, em vez de dias”. A Cepheid, empresa que desenvolveu o teste, prevê que possa ser disponibilizado no fim deste mês.

A China, que parecia ter já a situação controlada, viu este fim de semana um novo caso interno de covid-19, depois de três dias sem casos internos de contaminação.