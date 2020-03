A Ordem dos Médicos apelou aos seus profissionais que se disponibilizem para apoiar as equipas que continuam a apoiar no terreno os sem-abrigo, durante a pandemia de covid-19.

Em nota publicada nas redes sociais, a Ordem do Médicos pede que seja dada uma resposta à solicitação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas em Situação de Sem-abrigo, para que sejam entregues as disponibilidades dos médicos ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

O bastonário Miguel Guimarães vem “uma vez mais apelar ao espírito humanista dos médicos portugueses” para que se disponibilizem “para prestar apoio telefónico e esclarecer dúvidas às equipas que continuam a apoiar os sem-abrigo que, numa altura de crise, estão ainda mais vulneráveis”.

“Os médicos interessados em cooperar nesta missão social devem enviar mensagem privada (via Facebook) com o seu nome profissional, cédula, contacto telefónico, email e cidade de trabalho ou residência, autorizando que os dados sejam partilhados com as instituições competentes nesta matéria”, lê-se no comunicado.