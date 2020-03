O Irão está na iminência de ultrapassar as 2 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus. Esta segunda-feira, o porta-voz do Ministério da Saúde iraniano, Kianush Jahanpur, anunciou 127 mortes, totalizando 1812.

Através da televisão estatal, citada pela Reuters, o porta-voz anunciou ainda que o número de infetados já vai em 23 049.

Nas últimas 24 horas, Jahapur disse que 1411 iranianos foram infetados pelo vírus em toda a República Islâmica, que tem tido o pior surto do Médio Oriente.

No mesmo dia, o Presidente do Irão, Hassan Rouhani, disse que as sanções deviam ser levantadas, caso os Estados Unidos pretendam ajudar o país, adiantando não ter intenção de aceitar a oferta de ajuda humanitária de Washington.