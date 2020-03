O Imovirtual anunciou esta segunda-feira que o mês de abril será totalmente gratuito para os seus clientes profissionais. “Esta é medida inédita no mercado e que poderá dar um contributo fundamental para que o segmento em que opera consiga ultrapassar este momento adverso”, explica o Imovirtual.

"No Imovirtual acreditamos que o nosso negócio é de pessoas para pessoas. Vivemos tempos excecionais e, desde o início, temos procurado estar próximos dos nossos clientes e atenuar ao máximo o impacto desta crise. É neste contexto que, apesar dos riscos e esforços inerentes, decidimos implementar uma medida nunca antes vista neste setor, mas que seguramente será fundamental para que muitos consigam continuar a desenvolver a sua atividade", explica Ricardo Feferbaum, Head of Real Estate do Imovirtual.

“Estamos comprometidos em ajudar os nossos clientes a superar este desafio. Conscientes das implicações económicas desta paragem para o setor, decidimos apoiar os nossos clientes com a oferta de um mês gratuito para que possam manter a sua atividade. Esta é também a nossa forma de agradecer a quem faz do Imovirtual o portal de referência no imobiliário desde 2011”, acrescenta o responsável.