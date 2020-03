O PAN apresentou uma proposta para “a criação de uma aplicação móvel específica, online, com caráter gratuito e pontual, que estando associada à Linha SNS24 seja especificamente destinada ao esclarecimento de dúvidas sobre a covid-19”. O objetivo desta aplicação móvel passa por “libertar a Linha SNS24 para as restantes situações, que podem estar sem resposta”.

O projeto de resolução do PAN argumenta que o número de chamadas para a Linha SNS24 está a crescer por causa da pandemia. Ora, se em fevereiro eram recebidas, em média, cerca de 5 mil chamadas por dia, em março, o número mais do que duplicou. A Linha SNS24 recebe agora, por dia, cerca de 12 mil, um número que apresenta uma tendência de crescimento devido ao aumento do número de casos confirmados de covid-19”.

O diploma do PAN alerta que “no quadro atual, é urgente assegurar a plena acessibilidade de todos aos serviços de saúde, particularmente em situações de emergência como a que vivemos, pelo que um dos caminhos para que tal seja garantido poderá ser a replicação destas soluções de sucesso adotadas no quadro da Administração Pública no plano da Linha SNS24”.