São 16 as pousadas da Fundação INATEL espalhadas pelo país, e de acordo com um comunicado enviado pelo Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, estas foram postas de sobreaviso pela tutela, no sentido de serem feitos os preparativos necessários de modo a que os seus espaços e serviços estejam aptos e disponíveis para apoiar no que “se revelar necessário durante o estado de emergência motivado pelo Covid-19”.

A ministra Ana Mendes Godinho junta esta medida a uma séria de outras na estratégia de mobilização das estruturas afectas ao Estado português no sentido de dar resposta a uma crise que pode ainda arrastar-se no tempo, e trazer desafios inesperados. O comunicado adianta, que a infraestrutura daquela Fundação “poderá ser utilizada para dar apoio a pessoal médico ou para disponibilizar espaços para isolamento profilático”.



Além das 16 pousadas de Norte a Sul do país, a Fundação INATEL dispõe ainda de 26 unidades regionais (pelo menos uma em cada capital de distrito), que poderão ser adaptadas em função das necessidades.



De acordo ainda com a informação recebida do Ministério do Trabalho, as primeiras unidades a serem disponibilizadas neste âmbito serão as de Santa Maria da Feira e Oeiras.