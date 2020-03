A região da Madeira tem sido das que mais seriamente se empenhou em expulsar o vírus invasor, o que certamente se deve às condições favoráveis de restringir a circulação, e também para salvaguardar a indústria do turismo, que conta retomar a actividade o quanto antes. Segundo noticiou o jornal local JM Madeira, as autoridades policiais estão a impedir os cafés e outros estabelecimentos de restauração a deixar de vender para fora tudo que não seja o pão. Esta medida bem mais restritiva para o comércio de bens alimentares está a ser justificada com as filas que se estavam a formar à porta destes estabelecimentos, o que aumentava o risco de contágio. Assim, vários negócios que estavam a apostar no regime de take away virão barrada esta hipótese de ultrapassar as proibições decretadas ao abrigo do Estado de emergência. Segundo o jornal madeirense, a medida visa impedir que se formem aglomerados em torno da venda de café e bebidas. O único bem alimentar que, por agora, permite aos estabelecimentos manter alguma actividade é o pão.