O Liverpool anunciou, este domingo, através das redes sociais, que os seguranças do estádio de Anfield voluntariaram-se para ajudar nos supermercados na zona de Merseyside, que, como se sabe, nos últimos dias, um pouco como em todo o mundo, não têm tido mãos a medir face à procura.

Message to supermarket managers here on Merseyside. Our stadium stewards here @LFC are offering their time and expertise in volunteering to help with crowd control, queue management, parking control, assisting the elderly and infirm taking their groceries to their cars, etc. 1/2 — Peter Moore (@PeterMooreLFC) March 22, 2020

Com o encerramento de todas as instalações do clube, a partir deste domingo, os funcionários estão disponíveis para ajudar nas superfícies comerciais, nomeadamente no controlo de multidões, gestão de entradas, controlo de estacionamento e acompanhamento aos mais idosos (transporte de compras, etc).

“[Os funcionários] São realmente os melhores e ficariam felizes se pudessem ajudar de qualquer forma que considerem apropriada e segura", escreve ainda noutra mensagem o emblema inglês.