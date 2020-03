Os CTT anunciaram este domingo os novos horários das lojas que, a partir de agora, passam a abrir portas às 9h e a fechar às 13h30. A medida, explicam os Correios serve para proteger colaboradores e clientes, “mitigando as hipóteses de contáfio, não obstante estarem a ser seguidas as recomendações da Direção-Geral da Saúde”.

No entanto, as lojas situadas em espaços comerciais e aeroportos são uma exceção, aplicando-se o horário do espaço onde estão inseridos.

Em comunicado, os CTT informam ainda que estarão encerradas a loja do Aeroporto das Lajes, na Terceira, do El Corte Inglès, em Lisboa, da Loja do Cidadão de Lisboa e da Loja do Cidadão de Odivelas, devido ao encerramento desses espaços.

Recorde-se que os Correios já implementaram o atendimento à porta fechada para minimizar a permanência de clientes dentro da loja e garantir o distanciamento de segurança. Ou seja, apenas poderão permanecer dentro da loja os clientes que estiverem a ser atendidos.

Relativamente aos Pontos CTT (Postos de Correio), os CTT informam que poderão existir alterações nos horários de funcionamento ou o encerramento dos mesmos, por decisão dos parceiros dos CTT na prestação deste serviço.