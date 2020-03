Angela Merkel está em isolamento social. A chanceler alemã foi a uma consulta médica na última sexta-feira e ficou entretanto a saber que o profissional de saúde estava infetado com o novo coronavírus.

Merkel será submetida aos testes nos próximos dias mas Steffen Seibert, porta voz do governo alemão, já garantiu que continuará a trabalhar a partir de casa.

A informação surge no dia em que a Alemanha anunciou novas medidas para controlar o contágio pelo novo coronavírus, com destaque para a proibição de ajuntamentos com mais de duas pessoas, além de ter sido estabelecida uma distância mínima social de 1,5 metros.