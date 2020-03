O Comité Olímpico Internacional (COI) vai proceder ao adiamento dos Jogos Olímpicos, previstos para o verão, entre os dias 24 de julho e 9 de agosto, avança a rádio espanhola Cadena Ser.

Depois do adiamento dos principais campeonatos de futebol da Europa, bem como do Europeu2020, a pandemia também vai afetar a maior competição desportiva do mundo.

Thomas Bach, líder do organismo, manteve-se confiante até ao final da última semana de que a situação fosse controlada a tempo do evento agendado para Tóquio, mas a propagação global do novo coronavírus voltou a ser decisiva.

O Executivo do COI vai agora reunir-se para fixar novas datas para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e a última decisão será anunciada até ao final de abril.

Recorde-se que para esta competição o investimento total rondou os 25 mil milhões de euros. Eram, de resto, esperadas mais de 600 mil pessoas.