Com o futebol brasileiro parado devido à covid-19, Jorge Jesus decidiu regressar a Portugal para estar perto da família.

O treinador português e a equipa técnica têm chegada prevista a Lisboa nesta terça-feira.

Recorde-se que Jesus realizou o teste ao novo coronavírus e, depois de dois primeiros resultados 'inconclusivos', a terceira contra análise deu negativo.

No Flamengo, o alerta foi dado após o vice-presidente do clube ter testado positivo ao SARS-CoV-2.

Não há ainda data determinada para o regresso do amadorense, de 65 anos, ao Rio de Janeiro, ficando o técnico atento à evolução do novo coronavírus no país.

As equipas que integram o Brasileirão estão a estudar a hipótese de entrarem todos de férias, um período que começaria a ser gozado de imediato e até ao próximo dia 21 de abril.