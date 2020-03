Depois de ter disponibilizado temporariamente na internet o seu mais recente álbum, Childish Gambino, o alter-ego musical do ator e comediante Donald Glover (Earn em Atlanta, Troy em Community, Lando Calrissian em Solo) hoje, 22 de março, lançou o seu disco de forma oficial.

3.15.20, referência ao dia em que foi disponibilizado pela primeira vez no site DonaldGloverPresents.com, antes de ser novamente retirado da internet, foi agora lançado em todas as plataformas oficiais.

As doze faixas do álbum, com exceção de Algorhythm e de "Time, esta última com a parceria de Ariana Grande, não tem nome, são identificadas pelo minuto a que surgem durante o álbum. Para além da cantora pop, conta ainda com a participação de convidados como Kadhja Bonet e 21 Savage.

A música Feels Like Summer, publicada no EP de 2018, Summer Pack, surge intitulada como 42.26.

O álbum também pode ser ouvido no link acima citado, o formato preferido por Gambino, e está organizado como se tratasse de uma faixa gigante sem interrupções entre canções.

Antes do lançamento deste álbum, Gambino lançou em 2016 Awaken, My Love, um grande sucesso tanto na crítica como nos fãs de música e, em 2018, lançou a música This is America, com uma letra e um vídeo que foi um autêntico "pontapé nas ventas da América racista, violenta e desenfreadamente armada", como escrevemos para assinalar o lançamento do videoclip que viria a ser considerado, na edição de 2019 dos Grammys, como melhor gravação, música do ano, melhor música rap e hip-hop e melhor videoclip do ano,

Ouça aqui Time