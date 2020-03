Portugal está em pleno estado de emergência devido à pandemia de covid-19. Numa altura em que as autoridades de Saúde e o Governo pedem para que as pessoas fiquem em casa, de forma a conter a propagação do novo coronavírus, nem todos parecem preocupados em respeitar. Este domingo começaram a circular várias imagens que mostram a marginal de Póvoa de Varzim e Vila do Conde, como se fosse um domingo normal, com várias pessoas na rua e indiferentes ao isolamento social.

Recorde-se que número de casos confirmados de infeção pelo novo coronavírus subiu para 1.600 casos em Portugal – a maior parte dos casos 825 registaram-se na região Norte. Há 14 vítimas mortais.

Veja a fotogaleria.