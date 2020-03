Há 1600 casos confirmados de covid-19 em Portugal. De acordo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) publicado, este sábado, há a registar 14 vítimas mortais, mais duas que ontem, e 1152 pessoas aguardam resultados laboratoriais.

Segundo a DGS, desde 1 de janeiro de 2020 houve 11.779 caso suspeitos no país, sendo que 9027 não se confirmaram. 5 pessoas já recuperaram.

Há ainda 12562 contactos em vigilância pelas autoridades de Saúde.

A região Norte continua a ser a mais afetada, com 825 casos, segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 534 casos.

Dos 1600 casos confirmados, 169 estão internados, 41 encontra-se nos cuidados intensivos.

Veja a fotogaleria para ter acesso ao boletim epidemiológico da DGS.