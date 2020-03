Depois de Daniele Rugani e Blaise Matuidi, Paulo Dybala torna-se o terceiro jogador a testar positivo à covid-19.

O craque argentino confirmou, este sábado, que está infetado com o novo coronavírus, através das redes sociais.

Também a namorada do jogador testou positivo. "Olá a todos, queria comunicar-vos que acabamos de receber os resultados do teste do Covid-19 e que tanto a Oriana como eu demos positivo. Felizmente encontramo-nos em perfeito estado. Obrigado pelas vossas mensagens e saudações a todos", escreveu.