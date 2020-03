Lançada no início desta semana, a petição eletrónica que pede a suspensão da cobrança de rendas e serviços de água, luz e gás já conta, este sábado, dia 21 de março, com praticamente 150 mil assinaturas.

"Vivemos uma situação inesperada que exige medidas imediatas, tais como a quarentena", pode ler-se no documento disponível online na página Petição Pública. "São várias as famílias que terão dificuldades acrescidas em cumprir com o pagamento das suas habitações, assim como, com o pagamento de serviços básicos: água, luz e gás", continua.

"Tendo em conta que não é uma opção mantermo-nos em casa e com isso, vermos diminuída a remuneração e os gastos acrescidos, solicitamos que as entidades competentes suspendam as cobranças dos serviços referenciados, durante o período de quarentena/isolamento", apela.

"Somos todos um!", remata o texto.

Na terça-feira, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Catarina Martins, propôs a suspensão dos despejos e dos cortes de eletricidade, gás e água, entre dez medidas urgentes para a proteção dos trabalhadores na resposta à covid-19.