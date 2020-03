As autoridades italianas anunciaram este sábado que a região da Lombardia, o epicentro do novo coronavírus em Itália, no Norte do país, registou 546 mortes nas últimas 24 horas, segundo a Reuters. É o maior número de mortes na região num só dia.

Segundo Giulio Gallera, ministro da Saúde e do Estado Social da Lombardia, que inclui a capital financeira Milão, o número de infetados cresceu em mais de 3 mil, totalizando 25 515.

Assim, o número de vítimas mortais na Lombardia aumentou para 3095, segundo as autoridades. Na sexta-feira, a Itália registou 4032 fatalidades, o maior número de mortes provocadas pela covid-19 no mundo inteiro.