Angola confirmou este sábado o registo dos dois primeiros casos de covid-19 no país. O anúncio foi feito pela ministra da Saúde de Angola, Sílvia Lutucuta, em conferência de imprensa.

“A pandemia já atingiu o nosso país com confirmação desde as 02h00 de hoje”, afirmou a governante. Segundo os dados das autoridades, os dois doentes pelo novo coronavírus são cidadãos angolanos que regressaram recentemente ao país (nos dias 17 e 18 de março), vindos de Portugal.

Angola era um dos pouco países do continente africano que ainda não tinha registado sinais da pandemia de covid-19 no seu território. Recorde-se que o Governo angolano tinha anunciado na passada quarta-feira, dia 18, a intenção de suspender todos os voos internacionais de e para o país, como medida de contenção da disseminação do novo coronavírus, apesar de o país não ter ainda nenhum caso registado.

A medida vigora desde as 00h00 de sexta-feira, dia 20, interditando a entrada no país de passageiros provenientes da China, Irão, Coreia do Sul, Itália, França, Espanha e Portugal.