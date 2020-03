A Vista Alegre Atlantis decidiu suspender toda a sua atividade entre a próxima segunda-feira, dia 23, e 9 de abril. A empresa justificou a decidiu com “a situação de emergência sanitária decorrente da pandemia covid-19 e a consequente declaração de estado de emergência em Portugal”. Em comunicado enviado à Comissão dos Mercados de Valores Mobiliários (CMVM), o Conselho de Administração da Vista Alegre informa que “adotou as medidas que, no atual contexto, se revelaram necessárias ao encerramento temporário da sua atividade e das suas subsidiárias (…) encerramento da sua atividade de produção e comercial”. Apenas os serviços nos canais online continuam disponíveis.

A Vista Alegre esclarece ainda que “entre estas medidas insere-se a antecipação do período de férias de 2020” dos trabalhadores do grupo, à exceção dos profissionais essenciais para salvaguardar a segurança e contingência.

A Vista Alegre informa também que “acompanhará a evolução desta situação de emergência e as imposições legais e recomendatórias emanadas pelas autoridades competentes com vista a adotar as medidas que se venham, em cada momento”, lê-se no comunicado publicado na CMVM.