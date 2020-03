Foi nas primeiras horas do Quarentena, o festival de artes em streaming que decorreu nesta sexta-feira depois de um apelo da performer e criadora Raquel André (Coleção de Amantes, Coleção de Colecionadores e Coleção de Artistas) nas redes sociais ao qual responderam dezenas de artistas, que Saramaga (Sarah Elisa), “artista da astrologia” partilhou a sua análise sobre o que dizem os astros ao mundo em tempos de pandemia.

O conjunto das 41 intervenções artísticas que em direto fizeram ao longo do dia o Festival Quarentena, a terminar nos últimos minutos desta sexta-feira, ficará disponível para rever na página do evento no Facebook. Aqui, e porque os tempos pedem formas de reconforto várias, partilhamos a análise de Saramaga para a assistência cibernética do Quarentena sobre o momento astrológico que o planeta atravessa: