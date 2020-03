627 pessoas morreram nas últimas 24 horas em Itália, infetadas pela covid-19, de acordo com as autoridades de saúde italianas. Já mais de 4 mil pessoas morreram no país, devido ao novo coronavírus, tornando assim Itália o país com mais mortes registadas em todo o mundo.

Foram ainda registados mais 5986 novos casos de infeção, aumentando assim o número total para 47 mil pessoas infetadas desde o início da pandemia que infetou já 250 mil pessoas por todo o mundo e causou mais de 10 mil mortos.