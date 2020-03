A Direção-Geral das Artes emitiu na noite de quinta-feira um comunicado dando conta que, apesar do impacto da epidemia do novo coronavírus no setor artístico, “os pagamentos calendarizados dos apoios financeiros durante o período de suspensão das atividades e projetos” serão mantidos.

Manifestando a sua solidariedade para com as estruturas e artistas que estão a ser afetados pela interrupção de atividade a que forçaram as medidas de combate à propagação da covid-19, a DGArtes avisa no entanto que “a implantação dos projetos e atividades artísticas incluídos nos contratos dos programas de apoio às artes pode ser suspensa enquanto esta situação epidemiológica se verificar” e que “a presente situação irá sendo avaliada em função da evolução da situação epidemiológica nacional podendo a DGArtes reavaliar as presentes medidas a qualquer momento”.

No mesmo comunicado é ainda pedido a todas as entidades beneficiárias dos apoios que comuniquem aos técnicos gestores dos processos da DGArtes as situações de cancelamento e adiamento das atividades e projetos artísticos e, caso exista, o novo calendário para as atividades e projetos cancelados.