Revitalizar os serviços empresariais, apostando nas áreas de inovação, tecnologia e investigação, é uma das palavras de ordem da Altice Portugal. A par disso, a operadora investe numa nova política de aposta no território, também ela dirigida às PME, em que a proximidade, a satisfação do cliente e a qualidade de serviço serão elementos-chave. “A Altice Portugal pretende, desta forma, através da Altice Empresas, reforçar a sua liderança no território nacional sem qualquer discriminação da região ou dimensão empresarial do cliente”, garante a empresa liderada por Alexandre Fonseca.

No entanto, numa era marcada pelo desafio da transformação e com o objetivo estratégico de acompanhar e antever tendências, oportunidades e desafios, a Altice Empresas foca a sua atuação em áreas estratégicas como a fibra ótica, a segurança, a cloud e data centers, Internet of Things (IoT) e mobilidade. Trata-se de bases consideradas fundamentais para potenciar a sua atuação e liderar os seus negócios. “A Altice Empresas está na liderança da inovação tecnológica, ancorada no constante aconselhamento e acompanhamento de equipas comerciais e técnicas, em diferentes áreas de negócio, especializadas na identificação das melhores soluções que respondam às necessidades atuais e futuras dos clientes. Paralelamente, toda a sua atuação é suportada por plataformas tecnológicas que permitem a monitorização dos serviços em real time, assegurando e antecipando respostas rápidas e eficazes às situações diárias de gestão”, garante a operadora.

No entanto, os momentos atuais que se vivem obrigaram o mercado de trabalho a ser reinventado e dar outro tipo de respostas. Mas até aqui a operadora promete dar uma resposta, ao garantir que “todos os setores de atividade e todos os tipos de negócio, independentemente da dimensão das empresas, encontram na tecnologia uma poderosa aliada para continuar eficazmente a sua atividade de forma digital”.

Um desses exemplos diz respeito ao teletrabalho e através da Altice Empresas é dada uma resposta. “Falamos de um conjunto de soluções básico, acessível a qualquer PME, que compreende ferramentas simples e seguras para acesso e colaboração remota dos colaboradores aos sistemas da empresa, tais como o Disco Virtual 360, o Pack Microsoft 365, o eMail, o Teamwork e a Videoconferência”, diz, acrescentando que “a loja física pode ser rapidamente transposta para uma loja online de design personalizado, com as soluções de Site Instantâneo e Alojamento de Site, ficando pronta a funcionar com elevada disponibilidade (99,9%) e segurança da rede, dos dados e da infraestrutura, garantidos por uma supervisão especializada e permanente”.

Também a comunicação com os clientes pode ser potenciada, “aproveitando este momento para criar uma estratégia de comunicação omnicanal com as soluções Global Connect Contact Center, mais direta com o SMS Express ou mais personalizada com o Smart Marketing Pack, que permite criar newsletters e segmentar perfis de interesse”.

Também na área da saúde é possível monitorizar remotamente doentes crónicos ou com necessidades especiais, bem como realizar consultas à distância, através das soluções de telemonitorização SmartAL e de telemedicina Medigraf. O mesmo cenário acontece no ensino e formação profissional, recorrendo a plataformas de e-learning como a solução Formare. “Desta forma é possível continuar a lecionar e formar alunos, seja em contexto escolar, profissional ou de cidadania, para ajudar a aumentar a literacia digital de todos os cidadãos”, conclui a operadora.