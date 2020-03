Ter casais 24 sobre 24 horas a conviver debaixo do mesmo teto, devido ao isolamento voluntário provocado pelo novo coronavírus, está a tornar-se uma preocupação,principalmente no que respeita aos casais com uma relação mais duradoura ou eventualmente menos sólida.

A violência doméstica é um dos fatores atuais de inquietação e o receio de que o número de casos aumente de uma forma exponencial é evidente.

Ao i, o psiquiatra e sexólogo Júlio Machado Vaz explicou que todo este stresse psicológico que se sente neste momento de grande aperto é uma alavanca para as agressões no seio familiar, nomeadamente entre casais. “A violência doméstica preocupa-me. Há casais que se mantêm porque saem para trabalhar e, como chegam a casa só ao fim do dia, depois de um dia de trabalho, têm apenas encontros fugazes. Mas se temos casais juntos, 24 sobre 24 horas, é normal que haja com frequência momentos de fricção. Até nos casais que têm uma boa relação podem existir esses momentos. Como agora estão sempre juntos e não devem sair de casa, há fissuras que se abrem. Existe, claro, maior probabilidade de isso acontecer. Há casais que referem, por exemplo, que não sentem qualquer prazer em estar de férias, porque estão muito tempo juntos. Neste momento, estão enjaulados, o que ainda agrava mais a situação”, referiu, sublinhando que a sociedade portuguesa é muito individualista e que, por isso, a relação entre casais torna-se mais frágil quando existe contacto constante.

No entanto, segundo sublinhou ao i o presidente da Comissão de Ética da Ordem dos Psicólogos Portugueses, Miguel Ricou, o casal deve colocar de lado as incertezas e aproveitar o isolamento social para aumentar a atividade sexual, no caso de ambos se sentirem seguros. “Porque não? Temos de normalizar as relações sexuais entre casais e se calhar esta é uma boa altura para aumentar a atividade”, atirou.

Já no caso dos divórcios, cujo número também pode vir a aumentar significativamente – na cidade chinesa de Xi’an, com 12 milhões de habitantes, atingiram-se números nunca antes vistos –, torna-se igualmente evidente a preocupação de como é que o ex-casal vai gerir o tempo, principalmente no caso de haver filhos em comum. “Preocupa-me o historial de violência doméstica. Haverá certamente mais casos nestas semanas de isolamento. E o que me preocupa também são as dinâmicas de casais divorciados. São dois dos fatores preocupantes”, disse Miguel Ricou, sublinhando sempre que não se deve apontar o dedo ao outro nem atirar a culpa para cima de ninguém.

“É importante que não se esteja sempre a falar do vírus e que se comece a falar de outras coisas, mas o bicho está em todo o lado. É muito complicado do ponto de vista psicológico. É importante perceber o que as pessoas sentem e dar significado às coisas”, recomendou.

Depressão e ansiedade

Durante uma crise, é normal uma pessoa sentir-se “triste, ansiosa e assustada”. A afirmação é da Ordem dos Psicólogos. E neste período de isolamento voluntário, todas estas emoções negativas fazem parte da ordem do dia. Há que fugir delas, mas por vezes torna-se complicado e, com isso, surgem os problemas psicológicos. O nível de depressão aumenta e a ansiedade apodera-se de todos, principalmente daqueles que não conseguem arranjar formas de se abstrair.

Ao i, a psicóloga Rita Jonet sublinhou que tem sido “muito difícil” lidar com algumas pessoas que não sabem o que fazer para contrariar o isolamento. “Existem algumas que estão a ser construtivas, proativas, mas outras em que está a ser tudo muito difícil. Algumas delas veem tudo pelo lado negativo e há muitos adultos com sinais de ansiedade. Fica muito mais difícil para aquelas pessoas com maior capacidade de deprimir. O nível de depressão aumenta imenso, mas neste caso o que os pais têm de fazer é pedir ajuda. A Ordem dos Psicólogos já abriu uma linha de Saúde”, começou por referir.

E se existem problemas, o apoio de familiares e amigos torna-se fundamental para reagir à inércia. Libertar energia é essencial, bem como a comunicação por videochamada. “Apoiem-se. Protagonizem momentos de humor, são muito importantes. Há que arranjar formas de nos abstrairmos de tudo isto, a ginástica, a música. Tudo isto atenua, pelo que se devem adotar estas estratégias para ultrapassar este momento de aflição”, concluiu.

Uma ”alteração brutal” na vida de cada um que se torna “assustadora”. “Isto é algo que nos é imposto e que nunca vivemos. Acidentes de viação acontecem todos os dias, convivemos com isso diariamente quando acontece com os outros e não só, mas isto é assustador. O importante é reagirmos àquilo que sentimos”, indicou Miguel Ricou.

A Universidade de Coimbra, recorde-se, já criou uma linha de apoio para ajudar a comunidade académica a lidar com a ansiedade durante o isolamento em casa, através de consultas à distância.