A pandemia do novo coronavírus pode, em três meses, provocar perdas de 47 mil milhões de euros nas pequenas e médias empresas (PME) portuguesas, valor que corresponde a uma perda superior a 80%. Os valores são revelados no inquérito ‘Estarão os Negócios dos Portugueses Preparados para o Covid-19?’ da Fixando, que foi realizado junto de 20 mil empresas.

“Segundo os últimos dados disponibilizados pela Pordata, o volume de negócios das PME em 2018 foi de 238,5 mil milhões de euros, aproximadamente 19,8 mil milhões de euros por mês. Se o país parar durante 3 meses e perda de negócios for superior a 80% como revela o inquérito, podemos apontar para uma perda total a rondar os €47,7 mil milhões para as PME”, explica Miguel Mascarenhas, CEO da Fixando.

As conclusões do inquérito adiantam também que as perdas diárias podem ser superiores a 500 euros para 9% das empresas, embora a maior parte indique perdas entre 50 e 100 euros por dia.

No que diz respeito ao valor que se estima perder só neste mês de março, 27% das empresas avança que o valor poderá situar-se entre os 500 e os 1000 euros. Apenas 1% das empresas podem vir a lamentar perdas entre os 4500 e os 5000 euros.

O estudo conclui ainda que apenas o negócio de 41% dos inquiridos será capaz de se adaptar ao teletrabalho.