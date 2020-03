A circunstância atual de pandemia alterou o quotidiano de muitas formas, estando também a obrigar as empresas a recorrerem às tecnologias de informação e comunicação (TIC) para apoiar algumas das medidas de exceção. A transformação digital que nos últimos anos tem estado na agenda das organizações tem, nas atuais circunstâncias, uma prova de fogo. Estarão as empresas preparadas para um mundo que se exige agora particularmente virtual, remoto e, por isso, digital? O teletrabalho – colaboração à distância.

O velho lema “não vá, telefone!” ganhou hoje novos contornos. As reuniões de trabalho podem fazer-se facilmente com ferramentas de colaboração que incluem videoconferência de qualidade e mecanismos de partilha de documentos. Para as empresas com aplicações e conteúdos de negócio centralizados, o acesso remoto e seguro à rede corporativa torna quase indistinta a localização do colaborador com um computador: em casa ou no local de trabalho. Canais remotos, canais seguros.

A relação com o cliente está excecionalmente condicionada no contacto direto, por razões de saúde pública. Espera-se um incremento da disponibilização de conteúdos online e de transações comerciais com entrega ao domicílio enquanto a mobilidade dos cidadãos estiver limitada. As empresas que alojam os seus sites em modelo cloud podem com facilidade aumentar os recursos computacionais para dar resposta a este pico de procura.

Informação: o melhor antídoto. Informação atualizada e distribuída por todos os clientes ou colaboradores é fator crítico para a gestão eficaz das permanentes alterações – condições de serviço, novos horários, procedimentos alternativos. As soluções de messaging mais sofisticadas permitem a distribuição massiva de SMS com links informativos, e as soluções de call center para atendimento excecional estão à mão mesmo das PME.

No atual contexto de pandemia, o desafio na utilização das TIC pelas empresas e organizações é mais do que tecnológico ou cultural na adesão a novas práticas, mas social pela possibilidade de proteção da saúde dos colaboradores e garantia de continuidade da atividade e negócios, preservando empregos e negócios. As soluções tecnológicas existem para benefício das pessoas.

Chief Sales Officer B2B da Altice Portugal