O autarca Humberto Leão de Brito comunicou, através do Facebook, a morte de habitante com covid-19, no concelho do distrito do Porto.

“Faleceu ontem à noite no nosso concelho a primeira pessoa com diagnóstico de Covid- 19. Expresso os meus sentimos a família enlutada”, escreveu o presidente da câmara.

Portugal regista 785 infetados, número que será atualizado ao final da manhã no boletim da situação epidemiológica, divulgado todos os dias pela DGS.