O país acordou silencioso e na expectativa mas a adivinhar os próximos tempos. Decretado o estado de emergência, muito comércio já não abriu esta quinta-feira e algumas marcas, da Primark à Fnac, anunciaram o fecho mesmo antes de se saber que seria o último dia de centros comerciais abertos. As ruas ficaram ainda mais despidas de carros e gente. Na capital, do Cais Sodré a Belém, da Avenida de República à Baixa, cenário irreconhecível, poucas pessoas a atravessar os quarteirões que nos últimos anos viveram o boom do turismo e onde se começou a respirar o ar das metrópoles. Nas ruas de todo o país restaram abertos cafés, supermercados, alguns restaurantes, farmácias, correios e bancos, antecipando as medidas que viriam a ser anunciadas por António Costa ao final da tarde.

“Enquanto eles não mandarem a gente não fecha. Ainda ontem desinfetei tudo com lixívia”, resumia Venâncio Salgado, a acabar de abrir as portas de uma petisqueira no Monte Abrão. “Há contas para pagar e os pequeninos é que vão sofrer mais, mas seja o que Deus quiser”.

Agora, restaurantes só para take-away. Cafés podem funcionar, bem como padarias, mas por 15 dias, pelo menos, está imposto o dever de recolhimento domiciliário e as saídas deverão ser para trabalho em serviços essenciais, onde se incluem estes que manterão de alguma forma o quotidiano, com o convívio será limitado.

O resto da população é aconselhada a permanecer em casa, com restrições maiores para os idosos e doentes crónicos, grupos de risco do novo coronavírus. Conter a pandemia e reduzir ao máximo a perturbação na sociedade portuguesa foram as preocupações sublinhadas pelo primeiro-ministro, que falou ao país pelas 17h, e apelou aos portugueses para serem agentes de saúde pública, defendendo um caminho de medidas gradualistas, complementando as que foram sendo tomadas nos últimos dias.

E que já não se estranham. Nas filas à porta de supermercados e farmácias, guarda-se o espaço de dois metros entre cada pessoa, muitas de máscara. Nos passeios, o instinto começa a ser desviar e ver alguém de mão dada já disperta a atenção. Até para levantar dinheiro a distância vai ficando sagrada, mesmo que ainda haja alguns pecadores. Maria Emília, de 73 anos, sozinha numa paragem de autocarro, queixa-se disso. Esteve hora e meia na fila da farmácia para comprar dois sacos de medicamentos para o mês e alguns não respeitam as regras, conta. Diabética, hipertensa, vive sozinha, os filhos cada um para o seu lado. “O pior vai ser mesmo ter de ficar em casa”, atira. Nas varandas, veem-se alguns a aproveitar o sol e a espreitar o movimento, ou a falta dele. Um pouco em baixo de Maria Emília, um grupo de senhoras da mesma idade deixa-se estar a conversar no poiso do costume, ainda sem acreditar muito nas instruções. Mas antes de o recolhimento domiciliário passar a vigorar por decreto, já havia quem viesse à rua só para espairecer de dias que se querem mais fechados, “passeios higiénicos” que também continuam a ser permitidos a todos, mas devem ser curtos para os mais vulneráveis.

No Miradouro da Graça, em Lisboa, uma imagem simbólica: uma mulher, sozinha onde costumam estar multidões, ouvia Kátia Guerreiro no telemóvel, com o fado a ocupar o espaço nos últimos anos conquistado pelos turistas. “O que for há-de ser”, cantava, debruçada sobre a cidade, como que a espantar a solidão, estado de espírito partilhado por muitos com quem a redação do i se cruzou nos seus bairros. Outros falam da adaptação ao teletrabalho e aos miúdos retidos em casa – uns com aulas à distância, outros ainda não. Alguns parques infantis estão fechados a cadeado, não vá a tentação ser grande.

Bernardo, 10 anos, sozinho com a mãe no parque onde até há dias havia jogos de cartas entre os mais velhos, dá toques na bola. Joga no Benfica e o trabalho de casa é manter os treinos, dentro do possível, e filmá-los. Nos corredores lá de casa é difícil. “São muitos dias confinados. São atletas e estão habituados a correr duas horas por dia. Não é fácil e nós também estamos em teletrabalho, mas a tentar gerir isto da melhor forma”, conta a mãe, comercial numa revista.

Passeiam-se os cães, deita-se o lixo de luvas e máscara e com cuidados maiores a sair e a voltar a casa. Até um lenço serve de resguardo e vizinhos mais velhos que há uns dias ainda pareciam despreocupados agora já vão mudando os hábitos. Mas ontem ainda se entrava no café do costume para a bica da manhã.