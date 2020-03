Os dois maiores jogadores de futebol da história da banda desenhada têm parecenças tão notórias que poderiam muito bem ser irmãos. E, vendo bem, são mesmo, já que nasceram da imaginação e da arte do mesmo pai, Raymond Reding, um normando natural de Louviers, nascido em fevereiro de 1920.

Aos 30 anos entrou para a equipa do Journal de Tintin, uma espécie de bíblia das pranchetas aos quadradinhos. Aficionado por desporto, criou Jari, uma série de aventuras que envolviam um profissional de ténis, Jimmy Torrent, e o seu aluno Jari, e cujo primeiro álbum foi publicado em 1960. Em seguida virou-se para uma das suas maiores paixões: o futebol.

Em 1963 nasceu Vincent Larcher, o elegante jogador do AC Milan que, juntamente com o seu amigo Olympio, um fulano com poderes telepáticos, se vê metido em embrulhadas e tranquibérnias constantes ao mesmo tempo que vai cumprindo a sua missão de avançado-centro: marcar golos. Como francês, Vincent é, inicialmente, olhado com desconfiança pelos seus companheiros de equipa, que não sentem que vá trazer nada de novo ao jogo do Milan. A sua estreia, num jogo amigável frente aoBenfica de Eusébio e Simões, serve para afastar as nuvens negras que pairam sobre a sua cabeça.

Larcher durou até 1979. Carreira razoável, aceite-se. Antes de se despedir dos adeptos em 1979, com o curioso Vincent Larcher l’Avant-Centre, que é, ao fim ao cabo, o livro que o apresenta aos leitores numa espécie de abandono sob o peso da memória. Surgiu em seis álbuns, um dos quais ficou na memória da rapaziada da minha geração com o título em português de Futebol e Minissaias, datado de 1972.

Com Larcher fora dos relvados e dos quadradinhos, Raymond mudou de equipa e passou a alinhar pela Footy, uma revista dedicada ao futebol. Aí desenvolveu, de par com Françoise Hughes, uma personagem que idealizara em 1974, EricCastel, um ponta-esquerda que jogou no Inter de Milão, no Paris Saint-Germain e no Barcelona, outro dos fascínios deRaymond. Inicialmente, Reding chamou-lhe Max Falk, e a revista alemã Zack deu-lhe o nome impresso de Kai Falk. Breve instante. Eric et les Pablitos é a primeira grande aventura de Castel, acabado de chegar a Barcelona, depois de uma grave lesão o ter afastado do Inter, recebendo o mesmíssimo desprezo por parte dos companheiros que recebera o seu irmão mais velho, Vincent Larcher, em Milão.

Eric tem de provar se tem ou não classe para jogar no Barça e dedica-se à sua preparação física com vigor, ao mesmo tempo que encontra um grupo de apoiantes inesperado, um bando de fedelhos da zona pobre da cidade a quem ensina princípios básicos de táticas e dos quais recebe um carinho infinito: os Pablitos, chefiados por Pablito Varela.

A vida futebolística de Eric Castel foi mais longa que a de Vincent Larcher. Quinze álbuns, o último dos quais de 1992, Le Message du Maltais, além de um supranumerário, Allez les Diables Rouges!, de 1982. Depois de uma curta temporada no Paris Saint-Germain e de um regresso meteórico ao Barcelona, Eric vai pendurar as botas no Lille.

Raymond Reding, um dos ilustradores que mais se dedicou ao futebol, morreu em abril de 1999. Numa comunidade de Bruxelas que lhe honrou esse gosto: Anderlecht.