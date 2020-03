Foi confirmado, esta quinta-feira, o primeiro caso de um agente da PSP infetado com covid-19, segundo declarações uma fonte da força de segurança ao i, que sublinha não "haver motivo para pânico".

"Desde o início que a autoridade de saúde foi chamada e as instruções médicas serão estritamente seguidas", acrescenta. Segundo o jornal conseguiu apurar trata-se de um agente que trabalha numa esquadra da Grande Lisboa.

Recorde-se que esta quarta-feira o Sindicato Nacional da Polícia anunciou que recebeu várias denúncias de profissionais da PSP a relatar que estão a ser proibidos de usar máscaras de proteção, "mesmo quando estas foram compradas pelos próprios", pela cadeia de comando, o que na visão do orgão é "ilegal" e "contraproducente".

Segundo um comunicado enviado às redações, muitos agentes têm recebido ordens para apenas devem utilizar as máscaras se estiveram em contacto com alguém potencialmente infetado com o covid-19, "a fim de não causar alarme social", afirmam, acrescentando que não conseguem "entender como é que um polícia causa alarme social"