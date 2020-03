Elon Musk, fundador da Tesla e da SpaceX, comprometeu-se a produzir ventiladores para hospitais para fazer face à pandemia de covid-19 em caso de escassez de aparelhos.



A garantia foi deixada na página de Twitter pessoal de Elon Musk em conversa com um dos seus seguidores. “A Tesla faz carros com sistemas de ventilação sofisticados. A SpaceX fabrica aeronaves com sistemas de apoio à vida. Ventiladores não são difíceis mas não podem ser produzidos de imediato”, disse Musk.

Esta posição de Elon Musk significa uma mudança de atitude em relação ao novo coronavírus, depois de o empresário ter começado por desvalorizar a questão. Musk chegou mesmo a considerar as preocupações em torno da doença como “idiota” e, mais tarde, afirmou existirem mais probabilidades de se morrer num acidente de viação do que da covid-19.

Mais tarde – com a disseminação da pandemia pelo mundo – permitiu que os trabalhadores das suas empresas trabalhassem a partir de casa se assim o desejassem.