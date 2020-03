Seis cadeias de restaurantes decidiram começar a distribuir refeições gratuitas aos profissionais de saúde que estão a trabalhar nos hospitais, com o intuito de homenagear quem está na linha da frente contra a pandemia da covid-19.

“Em tempos difíceis não há concorrência, há solidariedade e cooperação”, pode ler-se no comunicado enviado pelas marcas Aruki, Chickinho, Grupo Non Basta, Home Sweet Sushi, Sushi @ home e The Burguer Guy.

As unidades de saúde têm apenas de fazer o pedido e enviar um e-mail para foodforheroespt@gmail.com, referindo o contacto telefónico e o nome da pessoa responsável, sendo que a confirmação será dada “com um ou dois dias de antecedência”. O movimento intitulado Food For Heroes irá fazer uma entrega diária a um hospital diferente.

"Sabemos que este é um período de grande esforço e dificuldade, e que muitos nem tempo têm para se alimentar e recuperar forças. Assim, decidimos dar o nosso pequeno contributo, preparando e entregando refeições destas seis empresas nos hospitais que o solicitarem”, refere o comunicado.

Uma das pessoas que trabalham no projeto disse à Lusa, que a iniciativa está a receber "muitos pedidos" e que por isso a equipa está a ser reforçada. Os “foodforheroes” pedem ainda no comunicado que outros restaurantes se juntem ao projeto para homenagear os profissionais de saúde.