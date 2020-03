A AHP – Associação da Hotelaria de Portugal anunciou esta quinta-feira que foi com “satisfação” que recebeu as medidas anunciadas pelo Governo no que diz respeito aos setores de hotelaria e turismo, “sobretudo a alteração à Portaria do lay-off simplificado totalmente desajustada, até às alterações introduzidas ontem [quarta-feira], das necessidades do setor”.

Numa nota enviada às redações, a AHP garante que tem estado em diálogo com o Governo no sentido de trabalhar diariamente para apresentar novas propostas de intervenção e de alteração a medidas “que sejam menos corretas ou desajustadas ou insuficientes” às realidades do setor.

“As primeiras medidas anunciadas estavam desajustadas à realidade da hotelaria, estamos a falar tanto da linha de financiamento de 200 milhões, montante manifestamente insuficiente face à situação de praticamente quebra total da atividade; quer sobretudo da portaria feita para a manutenção dos postos de trabalho e apoios às empresas, denominada lay-off simplificado, que não era, de todo, pensada para o nosso setor. Estarmos 3 meses à espera que as receitas baixassem 40% face ao período homólogo era inviável. Significava o fim imediato de muitas empresas hoteleiras. As medidas anunciadas ontem já estão claramente mais pensadas para o nosso setor”, defende Raul Martins, presidente da AHP.

“É certo que esta alteração ainda obriga a um compasso de espera difícil e temos de usar todos os outros mecanismos de apoio, fiscais e de segurança social. Mas estamos a viver um momento sem precedentes e o Turismo a atravessar uma crise repentina e esmagadora. Temos de assumir um esforço colectivo”, avança ainda o responsável que garante que a AHP está a acompanhar todos os hoteleiros, “porque todos estão a sentir um severíssimo impacto nas suas unidades, nos seus negócios, mas estão preocupados e cientes das suas responsabilidades perante a comunidade e, sobretudo, os seus trabalhadores”.

Para dar resposta aos seus associados, a AHP preparou um conjunto de FAQs, bem como uma linha especifica de atendimento (telemóvel e endereço de e-mail). Adicionalmente, foi criada uma página aberta a todos, especialmente com informação mais dirigida para comunidade hoteleira - covid-19.hoteis-portugal.pt -, para a divulgação dos principais documentos e orientações, também da própria AHP.