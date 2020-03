A Altice Portugal criou uma linha de apoio psicológico para colaboradores e respetivas famílias enquanto durar a atual pandemia de covid-19. No âmbito do seu plano de contingência, a Altice Portugal – através da Altice Cuidados de Saúde – passou a disponibilizar o acesso a teleconsulta de apoio psicológico.

Em comunicado, a Altice Portugal refere que “esta medida vem reforçar o apoio que a empresa tem vindo a dar aos seus colaboradores, perante o cenário atual da saúde pública, com a implementação de diversas medidas e ações preventivas com vista a garantir as condições de segurança e de saúde de todos aqueles que fazem parte da família Altice”.

A empresa disponibilizou dois números de contacto aos colaboradores que necessitem de teleconsulta de apoio psicológico. No dia e hora marcados, um psicólogo entrará em contacto e realizará a consulta. A Altice Cuidados de Saúde, prestadora de cuidados de saúde da Altice Portugal, reforçou a equipa de saúde no trabalho, com a integração de novos médicos especialistas adequados ao atual contexto.

A empresa anunciou ainda que reforçou esta quinta-feira o abastecimento de máscaras hospitalares nos edifícios da Altice Portugal.