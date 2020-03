A Ryanair anunciou que vai suspender a maior parte dos seus voos a partir da próxima quarta-feira, dia 25. A companhia aérea low cost anunciou ainda que vai reduzir 80% dos seus voos já a partir desta quinta-feira e até à próxima terça-feira, dia 24.

Em comunicado, a Ryanair refere que aprogramação dos seus voos “foi extremamente afetada” pelas restrições impostas pela União Europeia – que suspendeu por 30 dias todos os voos não essenciais para a União Europeia.

“A partir das 00h do dia 24 de março esperamos que a maioria ou todos os voos do Grupo Ryanair, fiquem em terra, exceto um número muito reduzido de voos serão operados para manter um nível de conectividade essencial, principalmente entre o Reino Unido e a Irlanda”, esclarece a nota.

A companhia aérea irlandesa acrescenta que “todos os clientes afetados receberão um email e serão informados sobre as suas opções. Pedimos gentilmente aos clientes que não nos liguem, uma vez que as nossas linhas telefónicas estão sobrecarregadas com consultas de clientes”.