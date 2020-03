O número de casos de covid-19 em Portugal subiu de 642 para 785 casos, segundo o boletim da Direção Geral de Saúde, divulgado esta quinta-feira, que revela também a terceira vítima mortal.

De acordo com o boletim da situação epidemiológica no país, divulgado hoje, o número de doentes com com covid-19 que estão internados continua o mesmo de ontem – 89 -. Apesar de ter havido um aumento de 143 casos nas últimas 24 horas.

Pelo contrário o número de internados nos cuidados intensivos passou de 18 para 20. Há ainda 483 pessoas a aguardar resultado laboratorial e mais de oito mil em vigilância pelas autoridades de saúde.

Verificou-se na zona centro um aumento de 12 casos, passando de 74 para 86, além de ter registado a primeira vítima mortal da região, a terceira no país, que conta agora com três óbitos associados à covid-19.

O número de cadeias ativas de transmissão mantém-se nas 24.

Destaque ainda para o facto de a subida de 143 casos, de 642 para 785, se traduz num aumento de 22,3%, uma percentagem menor à verificada nos últimos dias.