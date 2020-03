No dia em que foi aprovado no Parlamento o decreto de estado de emergência assinado pelo Presidente da República, a PSP decidiu reforçar a mensagem das autoridades de saúde e, agora, também do Executivo e da Presidência, sobre a melhor forma de ajudar no combate à covid-19.

“Fique em casa. Nós cuidamos da sua rua”, lê-se na nova imagem de perfil da PSP no Facebook.